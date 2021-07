Sondaggi in calo per Biden, peggio di Trump e Obama

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 24 LUG - Dopo sei mesi alla Casa Bianca dai numeri dei sondaggi arrivano cattive notizie per Joe Biden, che al momento fa peggio di Donald Trump e di Barack Obama. Per Gallup l'indice di gradimento del presidente più anziano della storia Usa (78 anni) a luglio è sceso al 50% rispetto al 56% del mese precedente, mentre sale il numero degli americani che disapprovano il suo operato, ora il 45%. Anche l'ultimo rapporto Rasmussen pubblicato in queste ore indica come Biden piaccia meno dei suoi predecessori: dopo sei mesi solo il 51% degli elettori dà un giudizio positivo sul presidente, contro il 52% di Trump e il 55% di Obama. (ANSA).