Sos rifiuti Roma,discarica Albano rischia di non riaprire lunedì

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - A rischio l'apertura della discarica di Albano dove dovrebbero essere smaltiti parte dei rifiuti di Roma. Ecoambiente, società titolare dell'impianto, in una lettera inviata a Città Metropolitana di Roma Capitale, sindaca Virginia Raggi, al Ministero della Transazione Ecologica, al prefetto di Roma e alla Regione Lazio, informa che non sono mai arrivate le fidejussioni necessarie per la riapertura del sito. E che per questo "non sarà garantito il servizio di conferimento previsto per lunedì 26". Raggi aveva firmato il 15 luglio l'ordinanza per la riapertura della discarica di Albano. (ANSA).