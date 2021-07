© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 25 LUG - Gli Stati Uniti continueranno con i raid aerei in Afghanistan per sostenere le forze di Kabul in lotta con i militanti talebani. Lo ha affermato nella capitale afghana il generale Kenneth McKenzie, capo dello Us Army Central Command che ha adesso il comando delle operazioni Usa nel Paese. (ANSA).