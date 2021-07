Maltempo: in Liguria domani allerta Gialla per temporali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 25 LUG - In Liguria scatta domani alle 6:00 l'allerta Gialla (la più bassa) per temporali. Dopo un periodo dal punto di vista meteorologico prettamente estivo, la Liguria, spiega in una nota Arpal, sta per vivere una fase instabile con rovesci e temporali localmente anche forti, in particolare sul settore centrale della regione e i versanti Padani. L'allerta durerà fino alle 15:00 e riguarderà i versanti Padani di Ponente e di Levante e il settore centrale della regione, compresa Genova. Responsabile di questo cambiamento è una saccatura presente sulla Francia che avanzerà lentamente da ovest verso est rinnovando e accentuando le condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi anche forti, in particolare tra la notte e la mattinata di domani, lunedì 26 luglio. I fenomeni sono previsti soprattutto sul centro della regione e i versanti Padani, ed andranno attenuandosi dal pomeriggio; l'instabilità, però, permarrà anche tra la notte e la mattina di martedì 27 luglio con possibili fenomeni temporaleschi specie sul centro Levante della regione. (ANSA).