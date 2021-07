Incidenti lavoro: operaio muore in una cava nel Cesenate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CESENA, 26 LUG - Un operaio di 38 anni è morto alle 9 di questa mattina nell'azienda Eurocave a Corneto di Verghereto (Forlì-Cesena). L'uomo è stato colpito da pesanti lastre di pietra grezza che aveva appena tagliato insieme a dei colleghi. Stavano per iniziare a trasportarle con dei muletti quando per cause ancora in corso di accertamento si sono sganciate colpendolo violentemente. L'uomo è stato soccorso da personale medico e infermieristico che era presente in azienda ma nonostante i tentativi di rianimarlo non c'è stato nulla da fare. L'operaio, di origine marocchina, abitava a Verghereto con la famiglia ed era regolarmente assunto. (ANSA).