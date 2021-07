Quasi 100 mila euro trovati in fustini di detersivi a Malpensa

Due passeggeri di nazionalità nigeriana e diretti a Lagos (Nigeria), via Il Cairo e Istanbul, sono stati fermati dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Malpensa (Varese) con 96.240 euro nascosti nei bagagli da stiva, nascosti all'interno di diversi fustini di detersivi. Entrambi sono stati sottoposti a normali controlli in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane.

Il primo passeggero aveva dichiarato di avere con sé meno di 10 mila euro, mente in valigia ne aveva oltre 55 mila, motivo per cui è scattato il sequestro amministrativo della metà della somma in eccedenza. Il secondo passeggero ha invece detto di non conoscere gli obblighi in materia valutaria, ma avendo oltre 41 mila euro nei bagagli è stato comunque sanzionato senza dover subire però il sequestro del denaro.