(ANSA) - MOSCA, 26 LUG - Sono circa 200 gli incendi boschivi in corso in questo momento in Russia e le fiamme interessano un'area di oltre 830.000 ettari: lo fa sapere il servizio aereo di protezione delle foreste Avialesokhrana, ripreso dall'agenzia Interfax, precisando che nello spegnimento degli incendi sono impegnate 5.000 persone e vengono utilizzati oltre 700 mezzi. (ANSA).