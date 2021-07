Tunisia: Saied, coprifuoco notturno fino al 27 agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TUNISI, 26 LUG - Il presidente della Repubblica tunisina Kais Saied ha decretato il coprifuoco a partire da questa sera dalle 19 alle 6 del mattino fino al 27 agosto 2021. Lo ha reso noto la presidenza in un comunicato. I lavoratori notturni saranno esentati. Vietati anche gli spostamenti tra le città al di fuori degli orari di coprifuoco, salvo necessità. Proibiti gli assembramenti di più di tre persone nei luoghi e spazi pubblici. Saied ha disposto anche la sospensione del lavoro nelle amministrazioni centrali per due giorni a partire da domani per poter consentire ai dirigenti l'organizzazione del lavoro a distanza dei propri agenti. (ANSA).