Avvocatessa Sanremo sorpresa a spacciare hascisc a detenuto

(ANSA) - SANREMO, 27 LUG - Una avvocatessa di Sanremo è stata denunciata per spaccio, dopo essere stata scoperta da un agente della polizia penitenziaria mentre consegnava una bustina con circa dieci grammi di hascisc a un detenuto, suo assistito, durante il colloquio. E' accaduto in carcere a Sanremo come è stato riferito dalle autorità. Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda e capire se ci siano episodi pregressi. Trattandosi di modica quantità il legale è stato denunciato in stato di libertà e non arrestato. (ANSA).