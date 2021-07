Genovese: l'imprenditore esce dal carcere e va ai domiciliari in clinica

E' stato scarcerato dopo oltre 8 mesi e va ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi, con braccialetto elettronico, l'imprenditore del web Alberto Genovese nei cui confronti la Procura di Milano ha chiuso di recente le indagini per due casi di violenze sessuali ai danni di due ragazze stordite con mix di droghe.

Lo ha deciso il gip Tommaso Perna, accogliendo la richiesta della difesa dopo che nei mesi scorsi istanze analoghe erano state respinte. Genovese a breve uscirà da San Vittore.