Spagna: nuova direttrice a El País

(ANSA) - MADRID, 27 LUG - Il quotidiano El País, uno dei più importanti al mondo in lingua spagnola, ha annunciato un cambio al vertice: la direzione sarà affidata alla giornalista Pepa Bueno, che nell'ultimo decennio si è occupata principalmente di radio presso la Cadena Ser ed è diventata una delle voci più riconoscibili e apprezzate dal pubblico spagnolo. Lo si apprende da una nota stampa diffusa dallo stesso giornale, nella quale si annuncia che l'attuale direttore Javier Moreno — in carica dal 2020 e che fu già direttore tra il 2006 e il 2014 — "rimarrà legato al progetto". Pepa Bueno è la seconda donna chiamata a dirigere El País, quotidiano pubblicato per la prima volta nel 1976 e diventato giornale simbolo della nuova tappa democratica in Spagna. La giornalista, nata nel 1963, ha sviluppato una lunga carriera professionale legata al mondo dei mass media, soprattutto in radio e televisione. Come spiega la nota de El País, la nomina di Bueno come nuova direttrice sarà sottoposta a votazione non vincolante del comitato di redazione del giornale e verrà poi ratificata da Prisa, il gruppo editoriale che controlla il quotidiano. Oltre all'edizione spagnola, El País pubblica anche edizioni digitali in catalano, in inglese e versioni ad hoc per l'America Latina, il Messico e il Brasile (quest'ultima in portoghese). (ANSA).