Usa verso ritorno mascherine al chiuso per i vaccinati

(ANSA) - NEW YORK, 27 LUG - Negli Stati Uniti, il Centers for Disease Control and Prevention si appresta a raccomandare l'uso delle mascherine al chiuso anche per i vaccinati in alcune circostanze, in quella che è una brusca inversione di rotta rispetto a soli due mesi fa. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. La decisione si basa sul diffondersi delle variante Delta, in grado di contagiare un numero maggiore di vaccinati rispetto alle previsioni iniziali. (ANSA).