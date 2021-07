Covid: focolaio dopo nozze, 20 contagi, decine in quarantena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 28 LUG - Un focolaio Covid è scoppiato dopo una festa di nozze in Toscana, tenutasi a Tavarnelle Val di Pesa (Firenze). Secondo quanto spiegato dalla Asl Toscana Centro, al momento sono 20 i casi accertati di positività tra gli ospiti del ricevimento ma non viene escluso che il numero possa salire nei prossimi giorni. Ci sono inoltre alcune decine di persone che sono state individuate dalla Asl come contatti dei casi positivi e che sono state poste in regime di quarantena. "La situazione è sotto controllo - rassicura il sindaco David Baroncelli - e sotto attento monitoraggio". (ANSA).