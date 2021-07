Covid: Gb revoca quarantena per vaccinati da Ue e Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 28 LUG - Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Inghilterra da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d'origine. Lo ha stabilito il governo Tory britannico di Boris Johnson con il sostegno di viaggiatori e industria turistica, e malgrado le contestazioni dell'opposizione laburista: ancora preoccupata dalla diffusione dei contagi Delta malgrado il calo dell'ultima settimana. In termini di reciprocità i 2 vaccini ricevuti nel Regno Unito garantiscono già l'esenzione alla quarantena in 19 Paesi Ue, ma non ancora in Italia salvo limitate eccezioni. (ANSA).