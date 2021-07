Di Maio, su sicurezza alimentare Italia sarà protagonista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "L'Italia, con il suo forte contributo all'organizzazione di questo pre-vertice, ha voluto indicare di essere pronta a svolgere un ruolo da protagonista in questa sfida mondiale" della sicurezza alimentare e dell'accesso al cibo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio chiudendo il pre-Vertice della Fao sui sistemi alimentari. "L'impegno italiano per la sicurezza alimentare e la nutrizione non nasce oggi. Poggia su una cultura millenaria del cibo. In Italia il cibo è anzitutto cultura. Ma per noi e per molti altri nel mondo il cibo è anche inteso come fondamentale diritto dell'individuo", ha sottolineato il ministro. (ANSA).