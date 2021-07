© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PAPEETE, 27 LUG - Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto "verità" e "trasparenza" sui test nucleari effettuati dalla Francia in Polinesia dal 1966 al 1996. "Abbiamo un debito verso di voi", ha detto il presidente che si trova in visita dell'arcipelago chiedendo un "risarcimento migliore per le vittime". (ANSA).