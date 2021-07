Maltempo: piogge forti su Fvg, 150 interventi vigili fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 28 LUG - I Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno portato a termine circa 150 interventi, dal tardo pomeriggio di ieri, e anche nel corso della notte quando ha imperversato sul territorio regionale una forte ondata di maltempo, che ha colpito prevalentemente le province di Pordenone e di Udine. Le 19 squadre disponibili hanno lavorato tutta la notte a causa di caduta alberi e rami, coperture di tetti e altri elementi costruttivi pericolanti e allagamenti. Particolarmente complesso un intervento a Manzano (Udine) dove squadre del comando di Udine, con il supporto di due autoscala (di cui una giunta dal comando dei Vigili del fuoco di Trieste), hanno operato per molte ore per mettere in sicurezza il tetto, parzialmente scoperchiato, del capannone di una nota azienda che opera nel settore dell'arredamento e del legno. (ANSA).