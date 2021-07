Vaccini, Bonaccini: "Favorevole all'obbligo per il personale scolastico"

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, non ha dubbi: «Sono per l'obbligo vaccinale per il personale» scolastico. E’ quanto afferma in una intervista al Resto del Carlino, edizione di Bologna. La sua è una crociata contro i no-vax. «Vedo troppi irresponsabili - afferma -, cosa deve succedere in questo paese? Ci sono stati già 13mila morti di Covid in regione. E c'è chi fa polemica per le sanzioni a qualche medico e infermiere. Io farei cambiare mestiere! Con la tua vita fai quel che vuoi, ma devi tutelare la salute degli altri». E rimarca: «Oltre alla sanità, io estenderei l’obbligo di vaccinazione anche a tutti quelli che insegnano o lavorano nelle scuole».

Positivo il giudizio sul Green Pass, «è uno strumento che serve, ma qualcosa cambierei - precisa Bonaccini -: penso alle discoteche e ai locali da ballo: se sei vaccinato, perchè non andare in discoteca, in maniera magari contingentata? Quello che succede sono le innumerevoli feste private che non controlla nessuno».

Riguardo al proprio partito, l’esponente del Pd se lo immagina in mezzo alla gente. «Sento linguaggi tali, da alcuni esponenti dem - racconta -, che a volte mi chiedo da quanti anni non frequentino un bar, una piazza, una scuola, una fabbrica. Non dobbiamo fare discorsi da bar, ma abbiamo lasciato solo gli altri andare al bar: dobbiamo essere una forza popolare».