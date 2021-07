Donini: "Un altro aumento significativo dei contagi in Emilia Romagna e nei prossimi giorni andrà peggio"

Gli ultimi sviluppi della campagna vaccinale e l’andamento dei contagi da coronavirus in Emilia-Romagna. A fare il punto su questi temi in una video conferenza è l’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini.

"Anche oggi registriamo un aumento significativo dei contagi da coronavirus. Per fortuna non registriamo deceduti. Si parla di quarta ondata anche in Emilia Romagna ma sicuramente l'aumento dei contagi è destinato a consolidarsi e non ci aspettiamo una diminuzione nei prossimi giorni. Fortunatamente la situazione dei ricoveri ospedalieri non è allarmante perché il trend giornaliero delle persone ospedalizzate è del 2% (il 28 giugno era del 3%) con tendenza alla stabilità. I reparti di terapia intensiva sono invece ppiù vuoti perché c'è un calo dei ricoveri. L'aumento dei contagi quindi non ha conseguenze nell'ambito della terapia intensiva".

"La variante Delta è ormai dominante - continua Donini - anche in Emilia Romagna con una percentuale dell'88%. Ricordo che con il governo abbiamo condiviso la valutazione di prendere in considerazione prevalentemente i dati della ospedalizzazione per la determinazione delle fasce colorate delle regioni. Il nostro livello di guardia sarebbe di 76 ricoverati in terapia intensiva e al momento siamo molto al di sotto del livello di guardia. Questo perché la vaccinazione procede spedita e perché la vaccinazione ha protetto e tutelato la popolazione più anziana e più vulnerabile che abbiamo vaccinato con il ciclo completo. La circolazione del virus è quindi ormai relativa fra la popolazione di età più bassa e quindi meno vulnerabile".

"Siamo arrivati al 70% di persone vaccinate con almeno una dose e tutti avranno la seconda dose alla data opportuna. Siamo in una condizione molto buona per il ciclo di due dosi perché siamo attorno al 55% e questo ci fa sperare di arrivare alla fine dell'estate vicini al risultato prefisso a livello nazionale di superare il 70% degli immunizzati.".

"La popolazione più anziana ha raggiunto una sostanziale immunità di gregge. Restano circa 130mila persone over 60 da vaccinare e questo è un dato che ci spinge ulteriormente a incentivare tutti a vaccinarsi visto che i vaccini ci sono. Per quello che riguarda la fascia 50-59 anni siamo al 76% di prime dosi e il 68% di prime dosi. Nella fascia 20-29 anni abbiamo il 51% di prime dosi e il 26% di seconde dosi. L'età 12-19 anni hanno il 35% di prime dosi e l'11% di seconde dosi. L'obiettivo è di arrivare a superare il 40% entro l'inizio della scuola e visto il numero di prenotazioni pensiamo di raggiungerlo".

"Ciò di cui sono molto orgoglioso è il fatto che continuiamo a vaccinare anche le persone vulnerabili per patologia indipendentemente dall'età.