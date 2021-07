© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 28 LUG - Torna l'uso della mascherina nei parchi divertimento Walt Disney in Florida e California. La annuncia la società di Topolino intraprendendo la strada di Apple, che ha reintrodotto le mascherine per dipendenti e clienti nella metà dei suoi punti vendita negli Stati Uniti. (ANSA).