Covid: India, team esperti a Kerala contro impennata casi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - New Delhi ha inviato un team di esperti nel Kerala (sud) per far fronte ad un'impennata di casi di coronavirus che preoccupa le autorità: lo Stato indiano, che verrà posto in lockdown questo fine settimana - riporta il Guardian -, ha registrato ieri 22.064 infezioni, quasi la metà dei 44.230 casi segnalati a livello nazionale. In passato il Kerala era visto come uno Stato modello nella lotta al Covid ma attualmente, con ben 140mila casi attivi, rappresenta il 37,1% di tutti i casi attivi nel Paese. (ANSA).