Green pass: Lamorgese, i controlli saranno rafforzati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 30 LUG - "I controlli ci sono sempre stati ma ora verranno implementati". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sul tema green pass, parlando a margine del Comitato sicurezza e ordine pubblico cui ha partecipato in Prefettura a Venezia, presente il capo della Polizia Lamberto Giannini. "Stamane alle 9.30 - - ha spiegato- abbiamo organizzato un incontro a livello di gabinetti dei vari ministeri, Interno, Salute e Difesa, proprio per capire come organizzare controlli più precisi del green pass, specie negli aeroporti. Verranno rafforzati tenendo conto dei diversi casi legati ai paesi di provenienza, ma anche delle quarantene". E sulle manifestazioni non autorizzate dei no vax, la responsabile del Viminale ha aggiunto: "le regole vanno rispettate. Il governo - ha precisato - non può che essere per le regole e per le manifestazioni autorizzate, anche per gestire piazze che possono creare problemi di ordine pubblico. Ovvio che, diversamente, i manifestanti vengono identificati e denunciati, anche per il rispetto delle regole sanitarie". (ANSA).