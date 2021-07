Maltempo: arriva perturbazione, temporali al Nord nel weekend

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Una perturbazione atlantica durante il fine settimana colpirà gran parte delle regioni settentrionali dell'Italia con temporali di forte intensità. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Da domani le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, interesseranno Piemonte, Lombardia e Trentino. Previsti rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta gialla in Piemonte, Trentino e su buona parte della Lombardia per rischio idrogeologico. (ANSA).