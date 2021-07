Migranti: riprende pattugliamento italo-sloveno, anche droni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 30 LUG - Riprendono da oggi, nelle provincie di Trieste/Koper (Capodistria; Slovenia) e Gorizia/Nova-Gorica (Slovenia), i pattugliamenti congiunti italo sloveni lungo la comune fascia confinaria, al fine di rafforzare i rispettivi dispositivi di contrasto ai flussi migratori irregolari provenienti dalla rotta balcanica. L'accordo per la ripresa delle pattuglie miste italo-slovene, sopravvenuto a più di un anno dalla sospensione dei servizi congiunti interrotti a causa della pandemia in corso, è stato sottoscritto nei giorni scorsi dalle relative autorità di Polizia di Roma e di Lubiana. Le pattuglie miste, che opereranno lungo itinerari congiuntamente individuati attraverso una analisi del rischio elaborata dai competenti Uffici territoriali, potranno utilizzare anche strumenti tecnologici, come droni. Lo ha precisato la Questura di Trieste, spiegando che lo scopo principale dei servizi sarà il contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, ma da questi deriverà, più in generale, anche il potenziamento dell'attività di vigilanza lungo la fascia confinaria, in funzione di contrasto alla criminalità transfrontaliera. (ANSA).