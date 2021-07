Rogo Oristanese:41mila firme per piantare 100 milioni alberi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Sono oltre 41mila le firme raccolte in due giorni dalla petizione online che, su Change.org, chiede al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas "che vengano messi a dimora 100 milioni di alberi in 5 anni" su tutto il territorio sardo. Le adesioni arrivano in risposta agli incendi che hanno devastato l'isola, in particolare il Montiferru, nell'Oristanese, negli ultimi sette giorni. Il problema però è antico. "La Sardegna e il suo immenso e straordinario patrimonio naturale vengono devastati ogni anno da centinaia di incendi dolosi - ricorda il testo dell'appello - Le fiamme distruggono tutto ciò che incontrano sul loro cammino". Un movimento spontaneo che si mobilita per evitare ulteriori danni. "La desertificazione rischia di diventare un danno incalcolabile e irreversibile, non si può più aspettare, è tempo di agire prima che sia troppo tardi", scrive la promotrice della petizione Bianca Maria Locci. "Cambiamo rotta. Salviamo la Sardegna". La petizione è tradotta anche in sardo e in inglese: un sos lanciato all'Isola e a tutto il mondo. (ANSA).