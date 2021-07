Strage Bologna: evento social e podcast, '40 anni una voce'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 30 LUG - Il 2 agosto, dalle 10.25, l'orario dell'esplosione che nel 1980 distrusse la stazione di Bologna provocando 85 morti e 200 feriti, la pagina Facebook e il profilo Instagram dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna fanno da cornice all'evento social '40 anni, una voce'. I video di attrici e attori - Alessio Boni, Gaia Nanni, Chiara Francini, Alessandro Bergonzoni, Giuseppe Giacobazzi, Angela Baraldi, Micaela Casalboni, Neri Marcorè, Moni Ovadia, Eleonora Belcamino e Giorgio Colangeli - che leggono lettere scritte da parenti delle vittime, articoli di giornali, i discorsi che i presidenti dell'Associazione, Torquato Secci prima e Paolo Bolognesi poi, hanno pronunciato a ogni anniversario della strage alla stazione. Ai contributi degli artisti si affianca quello della presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti, che ha scelto di leggere la lettera che l'allora assessora al Comune di Bologna Miriam Ridolfi, coordinatrice dei soccorsi, ha scritto a distanza di 41 anni dall'accaduto. '40 anni, una voce' è anche il titolo del podcast realizzato dal servizio Informazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna che racconta la storia, i protagonisti e le battaglie dell'Associazione nata per portare avanti giustizia e verità, a nome non solo delle 85 vittime della strage ma di tutto il Paese. Accanto alle voci del presidente Paolo Bolognesi, di Torquato Secci, di Miriam Ridolfi e della storica segretaria dell'Associazione Paola Sola, sono tanti i contributi audio provenienti dagli archivi storici Rai e dai tg dell'epoca. Le musiche originali sono di Paolo Fresu. Il podcast, in tre puntate della durata ciascuna di circa 15 minuti e disponibile da oggi su tutte le maggiori piattaforme, è stato scritto da Federico Del Prete. In redazione Federico Del Prete, Margherita Giacchi e Francesca Mezzadri. (ANSA).