Allarme roghi in Grecia, evacuazioni nel Peloponneso

(Vedi servizio delle 17.42) (ANSA-AFP) - ROMA, 31 LUG - Gli incendi boschivi imperversano in Grecia, dove quattro villaggi nel nord-ovest del Peloponneso, vicino alla città di patrasso, sono stati sgomberati. Lo annunciano i vigili del fuoco greci, che per contrastare il fronte di fiamme, alimentato dalla calura estiva e dal vento, hanno mobilitato 95 uomini, 33 autobotti, quattro aerei e diversi elicotteri antincendio. Nel frattempo si sono predisposti ad accogliere feriti gli ospedali di Patrasso e della cittadina di Aigio ed è stata messa in allerta anche la Guardia costiera, alla ricerca di bagnanti intossicati dal fumo p che si siano lanciati in mare per sfuggire alle fiamme. (ANSA-AFP).