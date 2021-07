© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - La Walt Disney Company ha chiesto a tutti i suoi dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per lavorare nei parchi divertimento. Lo ha annunciato ieri in un comunicato, ripreso dai media Usa, precisando che darà ai dipendenti 60 giorni di tempo per dimostrare di essere completamente vaccinati. (ANSA).