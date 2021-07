Cuba: governo respinge ultime sanzioni Usa contro polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - L'AVANA, 31 LUG - Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez ha respinto "fermamente" le ultime sanzioni disposte ieri dal presidente statunitense Joe Biden contro la Polizia nazionale rivoluzionaria (Pnr) di Cuba, considerata da Washington responsabile di "gravi violazioni dei diritti umani" in occasione delle manifestazioni svoltesi nell'isola l'11 luglio scorso. "Respingo fermamente l'inclusione della Pnr e dei suoi due capi principali - ha sostenuto Rodríguez via Twitter - in liste (nere) illegittime degli Stati Uniti". Nel provvedimento, in particolare, vengono sanzionati il direttore della polizia cubana, Oscar Callejas Valcarcel, ed il suo vice, Eddy Sierra Arias Tali misure arbitrarie, ha aggiunto il ministro. "si aggiungono alla disinformazione e alla aggressione in atto per giustificare l'embargo disumano contro #Cuba". In un altro tweet il capo della diplomazia cubana ha osservato che la riunione di Biden "con annessionisti cubani è una farsa per giustificare operazioni di cambiamento di regime contro Cuba". Al governo degli Usa - sostiene infine - interessa solo il processo elettorale in Florida, mentre ignora la protesta del popolo cubano, dei suoi elettori cubani e statunitensi, e del mondo". (ANSA).