Migranti: quasi 200 salvati da Ocean Viking in 4 interventi

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - La Ocean Viking ha compiuto oggi quattro interventi nelle acque del Mediterraneo portando in salvo in totale 196 migranti, secondo quanto fa sapere Sos Mediterranée. Stamane 57 persone erano state recuperate da un gommone in difficoltà avvistato in acque internazionali nella SRR libica. Tra i sopravvissuti, 8 donne e 11 minori, di cui 5 bambini sotto i 12 anni. Più tardi, 64 persone sono state salvate da una barca di legno in difficoltà. Nel pomeriggio altri due soccorsi nella SRR libica. Da un gommone sono state portate in salvo 54 persone. Molti dei naufraghi, soprattutto le donne, erano fisicamente esausti. Alcuni riportano ustioni da carburante. Nella quarta operazione sono state recuperate 21 perone, tra cui 7 donne e 3 minori, che si trovavano su una barca di legno in difficoltà. (ANSA).