Usa:Biden in pressing su governi locali, evitate gli sfratti

(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - Joe Biden in pressing sui governi locali Usa affinché accelerino lo stanziamenti dei fondi per evitare che la fine della moratoria sugli sfratti diventi una crisi. "Ogni governo statale e locale deve usare i fondi ricevuti per prevenire ogni possibile sfratto", ha affermato il presidente americano. La moratoria sugli sfratti scade nella giornata di oggi e a rischio ci sono milioni di affittuari indietro con l'affitto a causa della pandemia. Il governo federale non ha l'autorità per estendere la moratoria e il tentativo dei democratici alla Camera di concedere un'ulteriore proroga non è andato a buon fine. (ANSA).