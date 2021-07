© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - Donald Trump ha raccolto 56 milioni di dollari online nei primi sei mesi dell'anno, più di qualsiasi altro repubblicano. Lo riporta il New York Times, sottolineando come i dati mostrano quanto l'ex presidente è ancora popolare soprattutto fra la sua base. (ANSA).