Afghanistan: Kabul invia centinaia di soldati a Herat

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Violenti combattimenti sono in corso per il quarto giorno consecutivo a Herat, semi assediata dai Talebani: sul campo Kabul ha schierato "centinaia di soldati delle forze speciali" per difendere la terza città del Paese, ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa, Fawad Aman, citato dai media locali. La Bbc riferisce di intensi combattimenti che proseguono anche nel centro di Lashkar Gah e a Kandahar. La Commissione afghana per i diritti umani rende noto che nei primi sei mesi di quest'anno i civili uccisi sono stati 1.677, con una drammatica impennata dell'80% rispetto al 2020. (ANSA).