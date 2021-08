Covid: YouTube censura Sky Australia, 'crea disinformazione'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - YouTube ha bandito Sky News Australia per una settimana dopo la pubblicazione sul gigante web di una serie di contenuti che creavano "disinformazione" sul Covid-19, come quelli che negavano l'esistenza della pandemia o incentivavano l'uso di farmaci considerati pericolosi come l'idrossiclorochina o lanciavano pesanti insulti all'indirizzo di medici, scienziati o politici. Lo riferisce il Guardian. La censura, scattata da giovedì, ha colpito anche il Daily Telegraph australiano, che ha chiuso la controversa rubrica del commentatore Alan Jones che aveva fra l'altro bollato il capo della sanità dello Stato del New South Wales come "scemo del villaggio". (ANSA).