Gaza: Hanyeh confermato alla guida di Hamas fino al 2025

(ANSAmed) - GAZA, 01 AGO - Al termine di laboriose votazioni segrete, Hamas ha confermato per altri quattro anni, fino al 2025, Yihya Sinwar nella carica di Capo del proprio ufficio politico. Lo ha riferito la agenzia di stampa palestinese Maan. Per il momento i siti ufficiali di Hamas a Gaza non ne fanno però menzione. Secondo Maan anche Khaled Meshaal, Saleh al-Aruri e Yihia Sinwar sono stati confermati nella cariche attuali. Al primo fanno riferimento i palestinesi che vivono nella diaspora, al secondo quelli che risiedono in Cisgiordania e al terzo quelli di Gaza. Mentre Sinwar vive a Gaza gli altri tre dirigenti di Hamas operano dall'estero. (ANSAmed).