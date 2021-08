No Tav, 10mila agenti non basteranno a fermarci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - "Non basteranno diecimila agenti per fermarci". Lo scrivono i No Tav, rivendicando sui social l'attacco di ieri al cantiere della Torino-Lione in cui due agenti sono rimasti feriti. Un riferimento alle affermazioni del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che alla Camera ha annunciato di avere assegnato a luglio quasi 10mila unità di rinforzo per seguire le proteste in Val Susa "con la massima attenzione". I No Tav rivendicano anche di essere riusciti a "entrare all'interno del cantiere e a mettere fuori uso un Lince dell'esercito". (ANSA).