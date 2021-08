Taxi, delivery, festival, ecco gli incentivi Gb a vaccinarsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Buoni per avere servizi di delivery di cibo, viaggi in taxi gratis, sconti e perfino festival estivi all'aperto con inclusi mini-centri vaccinali: nel Regno Unito molte aziende stanno offrendo incentivi a vaccinarsi soprattutto ai giovani, con il beneplacito del ministero della salute di Londra, che fa sapere che ulteriori convenzioni e partnership con aziende private arriveranno presto. Anche perché, fa sapere la Bbc, il governo starebbe accantonando l'idea di rendere obbligatorio il vaccino per accedere alle lezioni universitarie. E così la compagnia di taxi Bolt offrirà viaggi gratuiti per raggiungere hub preposti alle inoculazioni, mentre la concorrente Uber offrirà sconti ai neo-vaccinati che esibiscano un certificato, come farà anche la sua filiale di consegna cibo, Uber Eats. E tutti gli utenti delle app saranno stimolati a darsi da fare con messaggi e promemoria. Sulla falsariga di Uber anche Deliveroo e Pizza Pilgrims propongono un ventaglio di offerte e incentivi. Nel Regno Unito il 72% degli adulti ha ricevuto due dosi e l'88,5% due, mentre nella sola Inghilterra oltre il 68% dei giovani fra 18 e 29 anni ha ricevuto almeno la prima iniezione. Il governo britannico, fa sapere Bbc, sta preparando anche altri incentivi, come voucher o codici di sconto per negozi e ristoranti, a chi si presenta in uno della miriade di piccoli centri vaccinali che sorgono "come funghi" nel Paese o che si prenotano attraverso l'Nhs, il servizio sanitario nazionale. Il segretario alla Sanità, Sajid Javid, ha ringraziato le società private che collaborano al piano vaccinale nazionale, invitando la gente ad "approfittare degli sconti". Sempre rivolta ai giovani l'iniziativa di alcuni festival, come il Summer of Love al Holland Park di Londra, ma anche di stadi come quello di Burnley, nel nord dell'Inghilterra, o terreni sportivi come il Goodwood Racecourse vicino a Chichester, sulla costa sud dell'Inghilterra, che offrono sconti e gazebo medici in loco. (ANSA).