Attacchi hacker alla Regione Lazio

Arriva dall’estero il violento attacco hacker che è in corso da almeno 24 ore e ha preso di mira il Ced della Regione Lazio che ha disattivato anche quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale. E’ il primo tassello degli accertamenti che la polizia postale sta svolgendo in coordinamento con la Procura di Roma. Al momento non è stata ancora circoscritta l’area geografica da cui sono partiti i malware che hanno infettato i server regionali.

«Gli attacchi sono ancora in corso. La situazione molto è seria e molto grave». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, spiegando che nella notte c'è stato un altro attacco ma è stato respinto sena ulteriori danni. Sono stati bloccati quasi tutti i file del Ced». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Alla conferenza stampa i tecnici hanno aggiunto: «è stato colpito quasi tutto il mondo vi

"Il primo messaggio da dare è che il Lazio è una Regione sicura. Abbiamo superato già il 70% di cittadini vaccinati e con le prenotazioni in essere fino a 500mila fino al 13 agosto raggiungeremo un livello di vaccinazione che farà del Lazio una delle comunità ad alto livello di sicurezza". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo nella seduta ordinaria del Consiglio regionale. "Confermo che la distribuzione dei green pass non è interrotta perchè grazie alla collaborazione con la struttura commissariale nazionale il trasferimento dei dati è in atto, definiremo magari ora dopo ora la velocità della distribuzione", ha aggiunto.