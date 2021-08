Attacco hacker: azione partita dall'estero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Arriva dall'estero il violento attacco hacker che è in corso da almeno 24 ore e ha preso di mira il Ced della Regione Lazio che ha disattivato anche quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale. È il primo tassello degli accertamenti che la polizia postale sta svolgendo in coordinamento con la Procura di Roma. Al momento non è stata ancora circoscritta l'area geografica da cui sono partiti i malware che hanno infettato i server regionali. Gli agenti stanno indagando anche sulla richiesta di un ingente riscatto in bitcoin. Al momento restano ancora bloccate le prenotazioni per il vaccino nel Lazio. I pirati informatici - ancora all'interno - sarebbero riusciti ad infiltrarsi nel sistema entrando nel profilo di un amministratore di rete e attivando il cosiddetto 'cryptolocker', che cripta i dati. Ad essere bloccati sarebbero quindi tutti i file del Centro Elaborazione Dati. (ANSA).