Bielorussia: Tikhanovskaya vede Johnson, esalta sostegno Gb

(ANSA) - LONDRA, 03 AGO - L'esponente dell'opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya è stata accolta oggi con onori da leader a Downing Street da Boris Johnson, due settimane dopo aver incontrato alla Casa Bianca il presidente americano Joe Biden, e ha ricevuto dal premier britannico l'assicurazione del pieno appoggio del governo del Regno Unito alla sua causa. "Siamo decisamente dalla vostra parte" nella battaglia contro il presidente Aleksandr Lukashenko, le ha detto Johnson dinanzi ai giornalisti, ricordando - sullo sfondo delle vicende delle ultime ore relative al ritrovamento del cadavere del dissidente bielorusso Vitaly Shishov a Kiev o della fuga dalle Olimpiadi di Tokyo verso l'asilo politico in Polonia dell'atleta Krystsina Tsimanouskaya - come Londra sia stata "in prima fila" nelle sanzioni recenti contro "il regime" di Minsk. "Siamo impegnati a sostenere i diritti umani e la società civile" in Bielorussia, ha insistito il premier Tory nel cordiale faccia a faccia con Tikhanovskaya, affiancata a Londra da una piccola delegazione e incoraggiata da un raduno di sostegno. L'oppositrice ha da parte sua esaltato l'importanza del "sostegno di uno dei Paesi più potenti al mondo" come la Gran Bretagna. Parlando in precedenza alla Bbc si era detta "sicura" della prospettiva di aiuti concreti da parte del governo di Londra, ribadendo di considerarsi a rischio in prima persona, di poter "sparire in qualsiasi momento"; e paragonando i metodi del "regime di Lukashenko" a quelli "di Stalin" in relazione al caso Tsimanouskaya , con "l'uso dello sport come arma di propaganda". (ANSA).