Germania: alluvioni, Scholz si aspetta danni per oltre 6 mld

(ANSA) - BERLINO, 03 AGO - Il ministro delle Finanze e candidato alla cancelleria per i socialdemocratici Olaf Scholz si aspetta che i danni complessivi causati dall'alluvione supereranno i 6 miliardi di euro: lo ha detto a Stolberg, uno dei paesi colpiti vicino ad Aquisgrana, in una visita comune insieme ad Armin Laschet, candidato per i conservatori dell'Unione Csu-Cdu. La somma di 6 miliardi di danni è stata raggiunta per l'ultimo tragico alluvione del 2013, che ha avuto comunque un impatto distruttivo minore rispetto all'alluvione del 15 luglio scorso. "Vogliamo aiutare tutti a ricostruire, a riparare i danni - e per tutto ciò si tratta di miliardi". I due candidati hanno quindi anticipato che nella riunione del Consiglio dei ministri di domani si vareranno misure per alleggerire le imprese coinvolte dall'alluvione mentre a settembre, prima delle elezioni, sarà approvata una legge che stabilisce i paletti fondamentali per la ricostruzione. (ANSA).