Incidenti montagna:scout di 12 anni cade per 50 metri, grave

(ANSA) - TARVISIO, 03 AGO - Uno scout di 12 anni, di San Giovanni di Casarsa (Pordenone), è caduto per una cinquantina di metri lungo il sentiero 518, che dalla Val Romana sale verso la Capanna Cinque Punte, nelle Alpi Giulie. Il ragazzino, politraumatizzato, è sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. E' stato tratto in salvo grazie all'intervento dei tecnici del Cnsas della stazione di Cave del Predil e della Guardia di Finanza. L'equipe medica dell'elisoccorso regionale lo ha successivamente stabilizzato, 'imbarellato' e imbarcato nel velivolo, per essere condotto a Udine. A lanciare l'allarme erano stati gli altri scout che stavano partecipando all'uscita e che hanno assistito alla terribile caduta. (ANSA).