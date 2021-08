Montagna: alpinista musicista suona piano a 8.000 metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 03 AGO - Il francese Philippe Genin - conosciuto come il 'pianista delle cime' - ha realizzato una nuova impresa suonando il piano sulla vetta del Gasherbrum 2, a 8.035 metri di quota, nel Karakorum pakistano. Si tratta del concerto più alto del mondo. "Tempo splendido, senza vento: ho potuto suonare e cantare tre canzoni: Move Yourself (compo perso), Imagine et All You Need Is Love. E' stato davvero incredibile arrivare lassù, un momento davvero indimenticabile di una bellezza mozzafiato" racconta sui social. Lo scalatore musicista ha raggiunto la cima il 26 luglio, trasportando in vetta una pianola, ed è già rientrato al campo base. (ANSA).