Morto l'uomo ferito in incendio in officina a Roma

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - E' morto in ospedale l'uomo rimasto gravemente ferito nell'incendio divampato ieri pomeriggio in un'officina di via Accumoli, in zona Ottavia, alla periferia di Roma. Il 61enne era stato soccorso in gravi condizioni e trasportato in ospedale in codice rosso. Lievemente intossicato dal fumo anche il figlio che era nell'officina con lui. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e i carabinieri della stazione di Ottavia e del Nucleo Radiomobile che indagano sulla vicenda. Si ipotizza il rogo accidentale. Da una prima ricostruzione sembra che la vittima, titolare dell'officina, stesse lavorando con una smerigliatrice quando si è sviluppato l'incendio. (ANSA).