Mottarone, maltempo limita incidente probatorio

(ANSA) - STRESA (VCO), 03 AGO - Il maltempo limita l'incidente probatorio, al via questa mattina, sul luogo dove è precipitata la funivia del Mottarone. Le parti, una quarantina tra periti, consulenti e avvocati, dopo l'appello alla stazione di partenza dell'impianto, fermo dallo scorso 23 maggio a causa dell'incidente in cui sono morte quattordici persone, hanno convenuto di esaminare soltanto la stazione intermedia e quella di arrivo della funivia. E' probabile invece che l'esame della cabina precipitata, della fune e della teta fusa, venga rinviato a causa della pioggia e delle nuvole basse, che rendono pericoloso avventurarsi sulla montagna. Il 30 agosto è invece in programma la perizia sulla cosiddetta scatola nera. (ANSA).