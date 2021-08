Spagna: in corso riunione estiva tra re e premier

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 03 AGO - È in corso presso il Palazzo di Marivent di Palma di Maiorca, residenza estiva della famiglia reale spagnola, la tradizionale riunione estiva tra il re e il premier del Paese iberico. L'attuale presidente, Pedro Sánchez, è stato accolto dal monarca Felipe Vi poco dopo le 13.30 una volta arrivato a Maiorca da Madrid dopo aver partecipato al Consiglio dei Ministri, secondo i media iberici. L'incontro di oggi, in cui il re e il premier in carica fanno il punto della situazione sui principali temi d'interesse pubblico, è una tradizione che si ripete tutti gli anni nel corso dei giorni che la famiglia reale è trascorrere a Maiorca ad agosto. Quest'anno avviene proprio nel giorno del primo anniversario della partenza dalla Spagna di Juan Carlos, re emerito e padre di Felipe Vi coinvolto in diverse cause giudiziarie per presunte irregolarità commesse in passato. (ANSA).