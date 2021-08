Brasile:Bolsonaro indagato per attacchi a sistema elettorale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRASILIA, 04 AGO - Un giudice della Corte suprema del Brasile ha ordinato oggi l'apertura di un'inchiesta contro il presidente Jair Bolsonaro per le affermazioni non provate del capo dello Stato secondo il quale il sistema di voto elettronico porta a frodi elettorali. La decisione del giudice, Alexandre de Moraes, arriva dopo che Bolsonaro ha moltiplicato i suoi attacchi negli ultimi tempi contro il sistema elettorale, affermando che il prossimo anno non si potranno svolgere le elezioni presidenziali se tale sistema non sarà modificato. L'accusa nei confronti del presidente è di "abuso di potere politico ed economico". (ANSA).