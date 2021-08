Crolla 'iceberg' nel museo del Titanic, 3 visitatori feriti

Un muro di ghiaccio a forma di icerberg in un museo del Tennessee dedicato al Titanic è crollato ieri sera ferendo tre visitatori: lo riporta la Cnn, secondo cui uno dei feriti è stato trasportato in elicottero nell’ospedale di Knoxville, a una cinquantina di chilometri di distanza.

Il Titanic Museum Attraction, a Pigeon Forge, si autodefinisce il più grande museo al mondo dedicato al Titanic e offre - tra l’altro - una collezione di oggetti rinvenuti sulla nave del valore di 4,5 milioni di dollari, una replica della maestosa Grande Scala di prima classe ed un grande muro di ghiaccio a forma di icebreg che i visitatori possono toccare.

«Non ci saremmo mai aspettati che si verificasse un incidente come questo poichè la sicurezza dei nostri ospiti e dei membri dell’equipaggio ha sempre la precedenza», hanno scritto i proprietari, Mary Kellogg Joslyn e John Joslyn, sulla sulla pagina Facebook del museo.

Gli altre due feriti, di cui non si conoscono le condizioni, sono stati trasportati in ambulanza in un altro vicino ospedale.

