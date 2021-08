Ecdc e Ema. "La vaccinazione completa protegge dalla variante Delta"

«La vaccinazione completa offre un grande livello di protezione contro la malattia grave e la morte causata dal virus Sars-Cov-2, incluse le sue varianti come la Delta». Lo scrivono in un comunicato Ecdc e Ema, che affrontano anche il tema della possibile contagiosità dei vaccinati. «Anche se l’efficacia dei vaccini è molto alta, nessuno lo è al 100%. Un numero limitato di infezioni in chi ha concluso il ciclo è atteso. Tuttavia il vaccino, quando avviene l’infezione, può prevenire la malattia grave».