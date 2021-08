Green pass: tamponi fuori dai locali a Riccione

Sono in arrivo a Riccione, in vista dell’introduzione del Green pass, quattro gazebo per l'esecuzione di tamponi rapidi a prezzo calmierato (10 euro) che saranno collocati in aree della città ad alta frequentazione e in prossimità di locali pubblici. Le strutture sono state predisposte dal Comune insieme al Consorzio Intrattenimento, che raggruppa 25 imprenditori del settore turistico, e ad alcuni laboratori di analisi. Il loro scopo è quello di favorire quanti che dal 6 agosto avranno bisogno della certificazione verde per accedere a spettacoli e locali. I quattro gazebo saranno attivi entro venerdì e si troveranno in piazzale Roma, davanti al Samsara, al bagno 44 e all’ingresso dell’Aquafan.

L’iniziativa - ha detto il presidente del Consorzio Riccione Intrattenimento, Mauro Bianchi - «permetterà a chi vorrà godersi uno spettacolo o una serata di intrattenimento di farlo in estrema sicurezza, con un investimento di tempo minimo, solo 20 minuti per avere il risultato del test».